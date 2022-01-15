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2 gündür kayıp olarak aranan adam ölü bulundu

2 gündür kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 13 Ocak tarihinden buyana kayıp olarak aranan 78 yaşındaki adam ölü bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde 13 Ocak tarihinden buyana kayıp olarak aranan 78 yaşındaki adam ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak tarihinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 78 yaşındaki Hüseyin Baştürk için jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim K.lığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda Baştürk'ün cesedi evinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde Elmalı Kızılbel pompaj mevkiinde dere kenarında ölü olarak bulundu. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 13 Ocak tarihinden buyana kayıp olarak aranan 78 yaşındaki adam ölü bulundu.

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