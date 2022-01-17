2 bin 973 rakımlı dağ eteklerine yaban hayatı için 1 ton yem

BATMAN'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, Sason ilçesinin 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerine, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 1 ton yem bıraktı.

BATMAN (DHA) - BATMAN'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, Sason ilçesinin 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerine, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 1 ton yem bıraktı.

Batman'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri, Sason'un 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde, beslenme sıkıntısını girmek amacıyla yemleme faaliyeti gerçekleştirdi.Fahri av müfettişi Mehmet Zeynel Abidin Gider, bölgeye 1 ton yem bıraktıklarını belirterek, "Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz yemleme, hız kesmeden devam edecek" dedi.