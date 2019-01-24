2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki

Gazeteciyazar Yılmaz Özdil tarafından yazılan 'Mustafa Kemal' kitabının 2 bin 500 liraya özel baskı adı altında satılması gündemdeki yerini koruyor. Özdil'in yazdığı kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına en ilginç tepki, BAD Medya adlı sosyal medya hesabından geldi.

"BU KİTAPTA ÇEŞİTLİ DUYGULARI SÖMÜRÜYORUM"

Sosyal mecralarda eğlence içerikli videolar çeken BAD Medya ekibi, bir kitap kapağı tasarlayarak, bu kitabı 3 bin 500 TL'ye satacaklarını duyurdu. İşin ilginç yanı ise kitabın hiçbir sayfasının bulunmaması. İsim vermeden Yılmaz Özdil'in eleştirildiği videoda, "Bu kitap yalnızca 200 adet basıldı. Fiyatı da sadece 3 bin 500 lira. Satın almak isterseniz beni çok memnun edersiniz. Çok nadide bir eser dolayısıyla memnun olacağınızı düşünüyorum. Çeşitli duyguları sömürüyorum bu kitapta." sözleri dikkat çekti.