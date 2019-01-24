2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki
Yılmaz Özdil tarafından yazılan 'Mustafa Kemal' kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına ilginç bir tepki daha geldi. Sosyal medyada eğlence içerikli videolar yayınlayan BAD Medya ekibi, Özdil'i tiye alarak tasarladıkları kitap kapağının 3 bin 500 liraya satılacağını duyurdu.
Gazeteciyazar Yılmaz Özdil tarafından yazılan 'Mustafa Kemal' kitabının 2 bin 500 liraya özel baskı adı altında satılması gündemdeki yerini koruyor. Özdil'in yazdığı kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına en ilginç tepki, BAD Medya adlı sosyal medya hesabından geldi.
"BU KİTAPTA ÇEŞİTLİ DUYGULARI SÖMÜRÜYORUM"
Sosyal mecralarda eğlence içerikli videolar çeken BAD Medya ekibi, bir kitap kapağı tasarlayarak, bu kitabı 3 bin 500 TL'ye satacaklarını duyurdu. İşin ilginç yanı ise kitabın hiçbir sayfasının bulunmaması. İsim vermeden Yılmaz Özdil'in eleştirildiği videoda, "Bu kitap yalnızca 200 adet basıldı. Fiyatı da sadece 3 bin 500 lira. Satın almak isterseniz beni çok memnun edersiniz. Çok nadide bir eser dolayısıyla memnun olacağınızı düşünüyorum. Çeşitli duyguları sömürüyorum bu kitapta." sözleri dikkat çekti.
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Halk tv sabah akşam ülke ne hale geldi geçim sıkıntısı var diye biryerlerini yırtıyor, ülkemde 2500 TL ye kitap 3-4 dakikada kapış kapış oluyor. Açıklayacak var mı?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Satanda mı Suç, alanda okuyanda mı Suç ? !!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İlgezdilerin telefon faturasindan az bence..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu parayı verıp kıtap alanın aklından suphelıyım beyın alınır o paraya :DCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Biz kendi ucagamizi silahimizi yapiyoruz. Sogana zam gelmis salatalik ucmus benzin cosmus ema banene. Aya gidecez saniyede 1000 km hizla giden fuze yapiyoruz. Suriyeliler heryerde ema benene . hedef 2023 aya cıkcazCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır