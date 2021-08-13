2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi
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2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi

2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Edirne'de keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ve öğrencileri, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde konser verdi.

Edirne'de keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ve öğrencileri, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde konser verdi.

Cihat Aşkın Gençlik Atölyesi'nin (CAGA) Yaz Müzik Akademisi kapsamında çeşitli şehirlerden 40 öğrenci, Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim Merkezinde müzik eğitimine başladı.

Eğitimin ardından Cihat Aşkın ve öğrencileri 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde klasik müzik konseri verdi.

Aşkın, konserin ardından AA muhabirine, geçen yıl nisan ayında oluşturmayı planladıkları akademiyi salgın nedeniyle 1,5 yıl sonra gerçekleştirebildiklerini söyledi.

CAGA'nın 20. yılını kutladıklarını belirten Aşkın, "İnanıyorum ki çocuklarımız yurdumuzun diğer yerlerinden gelen öğretmenler, anne ve babalar hep birlikte kaynaşarak çok güzel bir olaya imza atıyorlar. " diye konuştu.

Aşkın, dünyada konserler vermenin yanı sıra 20 yıldır CAGA eğitim faaliyetlerini yürüttüğünü, kemancılar, müzisyenler yetiştirdiği için de çok mutlu olduğunu kaydetti.

TÜ Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer de müzik akademisinin öğrencilere önemli katkılarda bulunduğu belirterek, "Büyük sanatçıların öğrencilerimizle buluşması ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin bu eğitimde yer alması birbirlerine sağladıkları katkı dolayısıyla çok büyük bir ders niteliğinde." ifadelerini kullandı.

TÜ Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim Merkezi'ndeki CAGA Yaz Müzik Akademisi eğitimleri 15 Ağustos'ta sona erecek.

2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi
2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi
2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi
2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde klasik müzik konseri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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