2 aylık ev kirasını ödeyemediği için şahsi eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu
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Antalya, Yaşam

2 aylık ev kirasını ödeyemediği için şahsi eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu

Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki M. K., çalıştığı işyerlerinden düzenli maaş alamayıp 2 aylık ev kirasını ödeyemediği için emlakçı tarafından şahsi eşyalarıyla birlikte kapı önüne konulduğunu ileri sürdü.

18.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:46
2 aylık ev kirasını ödeyemediği için şahsi eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu

Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki M. K., çalıştığı işyerlerinden düzenli maaş alamayıp 2 aylık ev kirasını ödeyemediği için emlakçı tarafından şahsi eşyalarıyla birlikte kapı önüne konulduğunu ileri sürdü.

Bu duruma düştüğü için utandığını ve bu yüzden de yüzünü göstermek istemediğini belirten M.K, "Ben düştüğüm durumdan tanıyorum ama O, beni bu şekilde mağdur etmekten ve benim evime izinsiz çilingirle girmekten utanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oluyor. Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan M.K. (30), geçtiğimiz yıl ağustos ayında kira bedeli 1000 TL olmak üzere emlakçıdan eşyalı ev kiraladı. Turizm sektöründe güvenlik görevlisi olan M. K. sezonun bitmesiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ardından çeşitli fastfood işletmelerinde çalışmaya başlayan M.K., Korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte son çalıştığı işyerinden maaşını parça parça almaya başladı. M. K., 2 aylık ev kirasını ödeyemeyince iddiaya göre emlakçı tarafından uyarıldı, geçtiğimiz ayın başında ise kendisi dışarıdayken evine girilip şahsi eşyaları evin dışına çıkartıldı. Kapı anahtar göbeği değiştirilen M.K. evine giremeyince soluğu karakolda alıp emlakçı hakkında şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 aydır bir arkadaşının yardımıyla pansiyonda yaşamaya başlayan genç adam, şu sıralar iş bulamadığı için sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Yaşayan bilir"

Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan M.K., 2 aylık kira ödeyemediği için emlakçının kendisini sürekli tehdit ettiğini ve evine kendisinden habersiz girilerek eşyaların kapının önüne konulduğunu iddia etti. M.K, "2 aylık kirayı veremediğim için, sürekli rahatsız edildim. Bunu ödeyeceğimi ama şu anda durumumun olmadığını, ödeme alamadığımı izah ettiğim halde tehdit edildim. Bir gün eve geldiğimde kapımın çilingirle açılmış olduğunu ve eşyalarımın dışarı atılmış olduğunu gördüm. Şu anda kilit değişmiş durumda ve dışarıda kalıyorum. Evimden çıkalı 1 ayı geçti. Geçici olarak bir ağabeyimin sayesinde pansiyonda kalıyorum. Böyle günlerde insanların mağdur edilmesi gerçekten çok üzücü bir şey. Yaşayan bilir. Kimsenin başına gelmesini istemem" dedi.

"Birçok eşyam kayıp"

Sözleşmesinin bitimine 4 ay kaldığını ancak kira konusunda kendisine hiçbir şekilde ihtar gelmediğini savunan M.K., "Gelmediği halde benim namahremime izinsiz girildi. İçerideki birçok eşyam kayıp. Karakola şikayette bulundum. Ben şikayette bulununca o da beni panoma zarar verdi diye şikayette bulunmuş. Elektriğim ve suyumu kesince tekrar açmıştım. O ay borcum yoktu. Sırf beni huzursuz ve mağdur etmek için elektrik ve suyumu kesiyordu" diye konuştu.

"Ben utandım ama o utanmadı"

Olayın bu noktaya gelmesinin üzücü olduğunu ifade eden M.K., bu duruma düşmekten dolayı utandığını ve kamera karşısında yüzünün gözükmesini istemediğini dile getirdi. M.K., emlakçıdan şikayetçi olduğunu da belirterek, "Ben utanıyorum ama o beni bu şekilde mağdur etmekten ve benim evime izinsiz çilingirle girmekten utanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oluyor. Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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