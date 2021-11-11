1907 Fenerbahçe Espor ekim ayı özeti karşınızda!

Başarılara doymayan Türk espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor ekim ayı özetini paylaştı, peki tecrübeli takım Ekim ayı boyunca neler yaptı gelin beraber bakalım!

1907 Fenerbahçe Espor ekim ayı özeti

Başarılı espor takımı FIFA22'de yeni sezonlarına kavuşan TEFL ve TEPL turnuvalarına yenilmezlik serilerini sürdürüyorken takım oyuncuları FUT'un en yüksek ligi olan Elite Division'a ulaştılar. Apex Legends'da ise Global Series: Split 1 Pro League turnuvasında ikincilik ve üçüncülük elde etti.

1907 Fenerbahçe'nin bir diğer büyük başarısı ise PUBG Mobile Pro League Türkiye'deki üstün performansı sayesinde adını PMPL Avrupa Şampiyonasına yazdırmayı başarması oldu. Fenerbahçe 5 Türk takımı ile bizi Avrupa'da temsil edecek!

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