19 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31546 sayılı Resmi Gazete
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19 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31546 sayılı Resmi Gazete

19 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31546 sayılı Resmi Gazete
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19 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

19 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1306 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1307 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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19 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 19 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31546 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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