19 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
19.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.07.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Medcezir
01:30 Kaçak Gelinler
02:30 Kaçak Gelinler
03:10 Aramızda Kalsın
05:00 Kara Sevda
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:30 Kaçak Gelinler
13:00 Aramızda Kalsın
15:30 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Madagaskar Penguenleri
20:00 Replikalar
21:45 Madagaskar Penguenleri
22:30 Bir Demet Tiyatro
23:30 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com