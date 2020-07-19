19 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Medcezir 01:30 Kaçak Gelinler 02:30 Kaçak Gelinler 03:10 Aramızda Kalsın 05:00 Kara Sevda 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:30 Kaçak Gelinler 13:00 Aramızda Kalsın 15:30 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Madagaskar Penguenleri 20:00 Replikalar 21:45 Madagaskar Penguenleri 22:30 Bir Demet Tiyatro 23:30 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com