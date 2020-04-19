19 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
19 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
19.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 06:45
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:20 Ya İstiklal Ya Ölüm
05:30 Ömür Dediğin
06:00 Küçük Hanımefendi
07:45 Uğurlugiller
09:00 Kuruluş
10:00 Perihan Abla
11:55 Gülşen Abi
13:10 Yedi Numara
15:10 Yeditepe İstanbul
17:10 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com