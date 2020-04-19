19 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 19 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:15 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:20 Ya İstiklal Ya Ölüm 05:30 Ömür Dediğin 06:00 Küçük Hanımefendi 07:45 Uğurlugiller 09:00 Kuruluş 10:00 Perihan Abla 11:55 Gülşen Abi 13:10 Yedi Numara 15:10 Yeditepe İstanbul 17:10 Ev Yapımı 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com