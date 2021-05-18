19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Salı günü canlı ders var mı? Yarın EBA canlı ders var mı?

17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmakta. Kontrollü ilerleyen normalleşme sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Salı günü canlı ders var mı? Yarın EBA canlı ders var mı?

17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmakta. Kontrollü ilerleyen normalleşme sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Salı günü canlı ders var mı? Yarın EBA canlı ders var mı?

19 MAYIS'TA CANLI DERS VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram resmi tatil olarak kabul edilmekte. Bu sebeple uzaktan eğitim gören öğrenciler için tatil. 19 Mayıs Salı günü canlı ders olmayacak.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Bugün biten sokağa çıkma yasağıyla birlikte 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonucunda 19 Mayıs ile sokağa çıkma yasağı olmayacağı kesinleşti.

18 MAYIS 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Bugün resmi tatil olarak kutlanacak.