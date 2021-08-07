19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi
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19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi

19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakkı bulunan vatandaşlar, ihale yoluyla arazilerinin fiyatlarının artırıldığını ve dolayısıyla hakları bulunan arazileri satın alamadıklarını iddia etti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakkı bulunan vatandaşlar, ihale yoluyla arazilerinin fiyatlarının artırıldığını ve dolayısıyla hakları bulunan arazileri satın alamadıklarını iddia etti.

İlçeye bağılı Engiz, Kumcağız, Ballıca, İstiklal, Yükseliş ve Dereköy mahallelerinde yaşayan 300'e yakın vatandaş 19 Mayıs Millet Meydanı'nda toplandı ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri adına açıklamada bulunan Engiz Mahallesi sakinlerinden Orhan Sarı, yaklaşık 200 yıldır kullandıkları arazilerin kendilerine dedelerinden kaldığını ifade etti.

Dedelerinden kalan araziler üzerinde taşınmaz mallar inşa ettiklerini dile getiren Sarı, "Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan bir mağduriyetle karşı karşıyayız. Müştekisi olduğumuz iki konuyu başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimize duyurmak istiyoruz. Uzun yıllardan beri zilliyetimizde olan tarla ve arsaların satışında ilçemiz dışından gelerek ihaleye katılan ve sadece ve sadece ihaledeki fiyatı artırmak maksadıyla aramızda olan ve arazilerimiz satın aldıktan birkaç gün sonra daha fazla bir fiyatla bizlere satmaya çalışan kişi ve kişilerin var olduğunu burada toplanan hepimiz biliyoruz. Bu durumun ivedilikle giderilmesi ve ortadan kaldırılmasının yanı sıra gerçekleştirilmiş olan ihalelerin iptal edilmesini ve yeniden satışa çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Zilliyet sahibi olanlara belirlenen bedel karşılığında satın alma imkanı sunulduğunu fakat civar mahalle ve köyler göz önüne getirildiğinde en pahalı satışın Engiz Mahallesi'nde olduğunu öne süren Sarı, "Bu arazilerin bizlere bağışlanmasını talep etmiyoruz böyle bir beklentimiz de yok. Fakat insanların alım gücünü tekrar gözden geçirerek her bütçeye uyacak bir takdir ortaya konulsun. Yıllardan beri devam eden bu arsa ve tapu problemimizin çözülmesini devlet yetkililerimize arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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