19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında araç konvoyu oluşturuldu.

Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlama etkinlikleri kapsamında araç konvoyu oluşturuldu.

Adliye Sarayı önünden hareket eden araç konvoyu şehir merkezi boyunca tur attı.

Kent merkezine siren çalarak ilerleyen jandarma ve emniyet ekipleri ile birlikte araç sürücüleri de korna çalarak kutlamaya katıldılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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