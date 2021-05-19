19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve sporcu gençler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kemerkaya, yaptığı konuşmada, bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

19 Mayıs'ın bir kurtuluş destanının baş yazgısı, milletin tek yürek olup düşmanı İzmir'e sürmeye yemin ettiği gün olduğunu belirten Kemerkaya, "Cumhuriyeti ve barışı yeniden Türk'e armağan eden kutsal bir savaştır. Bu savaş sadece silahla değil, yürekle, sevgiyle, umutla verilen bir savaştır. Bu savaş sadece muharebe alanlarında değil, aydınlık yarınların, demokrasi ve Cumhuriyetin, eşitlik ve hürriyetin, barış ve huzurun teminatı olan savaştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından törende bazı vatandaşların oluşturduğu bayrak tünelinin arasından güvenlik güçlerinin araç konvoyu geçiş yaptı.

Burdur Belediyesinin oluşturduğu marşlar çalan mobil bayram kamyonu ise mahallelerde gezerek vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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