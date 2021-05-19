19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Trabzon Valiliği tören alanı ve katılımcılar İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün çelenk sunması Bando takımı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Öğrencilerin şiir okuması Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.