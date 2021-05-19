19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trakya'da kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, anıta çelenk sundu.

Ak, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin tüm yurda yayıldığını söyledi.

19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden şerefli yolun başlangıcı olduğunu ifade eden Ak, "19 Mayıs milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlığından güç alarak işgale, zulme karşı verilen şanlı mücadelenin adıdır." dedi.

Törene, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve sporcular katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, siyasi parti temsilcileri ile bazı kurum müdürleri de katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün tarafından Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra lise öğrencileri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Törene CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, parti temsilcileri, STK'ler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları şehitler ve sağlık çalışanları için gökyüzüne balon bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar