TEKİRDAĞ (AA) – Hayrabolu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.



Hayrabolu ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Hayrabolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Arif Bülent Şahin, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı için atılmış en büyük adım olma özelliğine de sahip olduğunu söyledi.



Konuşmanın ardından, Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi Folklor ekibi ve judocular gösterilerini sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay Osman Kaan Özev, Belediye Başkanı Osman İnan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA