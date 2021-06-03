19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir?

Astrolojide yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklıdır. Vatandaşlar 19 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 19 Mart hangi burç? 19 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 19 Mart doğumluların burcu ne oluyor? On Dokuz Mart burcu nedir? 19 Mart yükselen burcu nedir? Detaylar haberimizde.