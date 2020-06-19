19 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
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19 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

19 Haziran 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

19 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
19.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 06:46

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

01:30 Tehlikeli Soygun

01:45 Poyraz Karayel

03:00 Arda'nın Mutfağı

03:40 Galip Derviş

03:45 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı: Londra

20:00 Arka Sokaklar

21:45 Tehlikeli Soygun

23:30 Zalim İstanbul

23:45 Kod Adı: Londra

Kaynak: InterSinema.com

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