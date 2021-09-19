Kulu'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe meydanındaki törende, Kaymakam Ali Edip Budan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atakan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarla sona erdi.

Düzenlenen törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atakan, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.