19 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı
19 Ağustos 2021 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Baş Belası
03:20 Thor: Ragnarok
05:35 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Trabzonspor - Roma
22:30 İkimizin Sırrı
Kaynak: InterSinema.com