18 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIElazığ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının üzerine gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
ELAZIĞ (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Elazığ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının üzerine gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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