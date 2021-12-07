18 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı (2)

ELAZIĞ (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elazığ'da 18 yıl önce ortadan kaybolunca ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Ruhi Canpolat'ın (38) cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının üzerine gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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