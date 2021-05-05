18. Oyuncu ve Modellik Kampı, Evren Yaşlak'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18. Oyuncu ve Modellik Kampı, Evren Yaşlak'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

18. Oyuncu ve Modellik Kampı, Evren Yaşlak'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

FRF Global Medya'nın 28 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Kemer Trans Atlantik Otelde 18. kez organize ettiği, oyuncu ve modellik eğitim kampı yoğun katılım ile yapıldı.

FRF Akademi, Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels işbirliği ile yapılan organizasyonun medya sponsorluğunu Sinemaport yaptı.

Programda konuşmacı olarak, yapımcı Evren YAŞLAK, bilim insanı Recep DAĞISTANLI, yapımcı R. Faruk EKİZLER, yönetmen Cemil USAL, yapımcı Yusuf KISIR, Menajer Aydın GÜLER, Best Model Of Turkey 2020 birincisi Oğuzhan BOLAT, Best Model 2018 birincisi Ulaş Özgür ASLAN, Damat programından Yiğit Çetin ve Spor eğitmeni Ferdi Eliş ve Ali Can Demirkaya yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda, pandemi kurallarının en üst seviyede gerçekleştiği bir etkinlik olarak 4 gün boyunca devam etti.

18. Oyuncu ve Modellik Kampı, Evren Yaşlak'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

19. Kamp organizasyonu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında başlayıp, 23 Mayıs'ta bitecek ve de gene aynı isimlerin yanı sıra, Best Model of Turkey 2018 birincisi Türkan Geyik, Best Model of World 2019 ve Best Model of Turkey 2019 birincisi Derya Ekşioğlu, Best Model of Turkey 2020 birincisi Melisa İmrak gibi tescilli isimlerin katılımıyla gerçekleşecektir.

Kaynak: Bültenler

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Gomes Mesut Özil Burak Yılmaz Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 18. Oyuncu ve Modellik Kampı, Evren Yaşlak'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:58:33. #1.14#

title