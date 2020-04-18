18 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Öldürme Arzusu 01:45 Poyraz Karayel 02:15 Poyraz Karayel 04:00 Arda'nın Mutfağı 04:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:15 Gelinim Mutfakta 14:00 Hayat Tamircisi 15:30 Çarkıfelek 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Gol Kralı 20:15 Arka Sokaklar 21:45 Gol Kralı 23:45 Beyaz Show Kaynak: InterSinema.com