18 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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18 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

18 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
18.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.05.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Beyaz Show

00:45 Galip Derviş

02:30 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 5N 1K

04:40 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:00 Akasya Durağı

05:30 Müzik Arası

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Gelinim Mutfakta

14:00 Hayat Tamircisi

15:45 Çarkıfelek

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:15 Ekşi Elmalar

22:30 Ekşi Elmalar

23:30 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com

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