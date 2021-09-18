18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete

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18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete

18 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Eylül Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Eylül 2021 Cumartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 18 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Eylül Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

18 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

–– Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-128 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10409, 10412, 10416 ve 10419 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Haber: 18 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Eylül Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31602 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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