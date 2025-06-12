1752-1783 arası yaşamış İngiliz kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyi...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1752-1783 arası yaşamış İngiliz kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1752-1783 arası yaşamış İngiliz kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1752-1783 arası yaşamış İngiliz kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmıştır?
1752-1783 ARASI YAŞAMIŞ İNGİLİZ KİMYAGER JAMES PRİCE, CİVAYI ALTINA ÇEVİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞ, İDDİASININ İSPATI İÇİN YAPILAN BASKI SONUCU DENEYİNİ YETKİN KİŞİLER ÖNÜNDE TEKRAR EDERKEN HANGİSİNİ YAPMIŞTIR?
A: İzleyenlere civa içirmiştir
B: Siyanür içip intihar etmiştir
C: Ten rengini maviye çevirmiştir
D: Altını cıvaya çevirmiştir
Cevap :B