1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 1700 rakımda yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği'ne bağlı personeller, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Güneyli Mahallesi Tolas mevkiinde yaban hayvanları için ekmek, yem, yeşillik, saman bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü emirleri doğrultusunda her yıl kış şartlarının çetin olduğu dönemlerde yem bulamayan yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yemleme çalışması yapmaktayız. Bu çalışmaları yaparken çeşitli türlerde yem kullanmakta böylelikle yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılayamaya çalışmaktayız. Ayrıca kullandığımız yemleri ve sahaları özel olarak seçiyor, yemlerin sahada bozulmadan daha uzun kalmalarını sağlıyoruz. Bunun sonucunda da yemlere daha fazla yaban hayvanının ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

104 TON YEM BIRAKILACAK

Bölgede toplamda 104 ton yem bırakacaklarını belirten Çetin, 'Çalışma kapsamında 500 kilogram besi yemi (buğday, mısır, arpa), 200 kilogram yonca balyası, 200 kilogram pazar atığı (yeşillik, ekmek) ve 100 kilogram et kullanılarak sahada bulunan her çeşit yaban hayvanının yiyecek ihtiyacı karşılamaya çalışılacağız. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmeleri sağlanacaktır. Bu yıl Mersin genelinde 104 ton olan yem bırakma hedefimizi şimdiye kadar 84 ton yem bırakarak büyük ölçüde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kış ayları boyunca yemleme çalışmamız devam edecektir. Emeği geçen herkese teşşekkür ederiz' diye konuştu. (DHA)