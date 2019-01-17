17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
Samsun'da karakola giden 17 yaşındaki kız çocuğu, 33 yaşındaki bir kadın tarafından zorla erkeklere pazarlandığı iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan kadın, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 17 yaşındaki kızı evinde erkeklere pazarladığı iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARAKOLA GELEN KIZ ÇOCUĞU YAŞADIKLARINI ANLATTI
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir kız polise giderek kendisini S.K. (33) adlı kadının erkeklere pazarladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bunun üzerine S.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğu fuhşa teşvik etmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (38)
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Nasıl ensarsınız siz Peygamber döneminde müslüman kardeşine karımı boşayayım sana vereyim diyen ümmetten bu güne geldik. Suriyeli arap düşmanlığı nedir bu kardeşim hepimiz kardeş değil miyiz? Hani misliman mülümanın kardeşi idi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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LANET OLSUN BU LAİKLİĞEDE ÇAĞDAŞLIĞADA BUNEDİR YA BU NASIL HAKTIR NASIL HUKUKTUR SİZ NASIL İNSANSINIZ ULAN TÜRK DEVLETİNDE BÖYLE İŞLER YÜRÜMESİNE BU HALK NASIL GÖZ YUMAR ULAN NE ONURSUZ AHLAKSIZ İNSANLARSINIZ NASIL BİR ANAYASADIR BU LAN BUNE OĞLUM YERİN DİBİNE GİRSİN BÖYLE DEMOKRASİ YERİN DİBİNECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Samsun da sıradan bir arsızlık neticede sosyal faaliyet gibi olmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nerden nereye geldik.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırADNYZNKİİ: valla bir yerlere geldik ama acaba son ışıklara mı geldin. söyle de inelim. neyse kahveye gel batak yapalım.1 3 Yayından Kaldır