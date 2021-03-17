Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü

Burdur'da yaşayan 17 yaşındaki Gizem Canbulut, parkta tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil olay sonrası evinde yakanırken, ikilinin daha önce aynı okulda okuduğu öğrenildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Yunus Emre Parkı'na saat 13.30 sıralarında gelen E.Y. ve Gizem Canbulut, parktaki surların alt tarafında oturduktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.Y., yanında bulundurduğu bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı.

KENDİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Olayın ardından evine kaçan şahıs, kendini polise ihbar etti. İhbardan sonra eve gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alırken, gittikleri parkta Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, E.Y. ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.

"KASTEN ÖLDÜRME OLAYI"

Olayın ardından Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."