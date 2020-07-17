17 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
17 Temmuz 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
17.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:50
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Şebeke: İhanetin Kodları
00:45 Kalk Gidelim
01:00 Şampiyon
01:10 Kalk Gidelim
03:25 Elimi Bırakma
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:30 Sağlıklı Mutfak
07:30 Osmanlı Tokadı
09:50 Tozkoparan
10:00 Tozkoparan
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Elimi Bırakma
15:55 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Sevginin Gücü
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23:40 Soru Küpü
Kaynak: InterSinema.com