17 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 17 Temmuz 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Börü 00:30 Aramızda Kalsın 01:15 Kaçak Gelinler 02:15 Aramızda Kalsın 02:30 Dolunay 04:30 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:00 Kaçak Gelinler 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Ay Lav Yu Tuu 20:00 Zorlu Gün 22:20 Zorlu Gün Kaynak: InterSinema.com