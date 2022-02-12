16 yaşındaki şahıs, evine girerken sıkıştırdığı kadına tecavüz etti

İngiltere'nin Newcastle kentinde korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki R.W. adlı şahıs, ismi açıklanmayan 79 yaşındaki emekli kadını tam eve girdiği sırada yakaladı. Oğlu geldiğini sanan kadın, çocuğun eve girmesine izin verdi. Ancak çocuk kadına parası olup olmadığını sordu.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Kadından para alamayan şahıs, bu sefer de cinsel tacize başladı Şahsın kadına cinsel saldırıda bulunduğu da belirtildi. Kadının çığlık atmasının ardından evden kaçan genç, bu sırada kadının başına sert biri cisimle vurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen şahıs, olayın üzerinden kısa bir süre geçmesiyle yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Hakimin tutuklama kararı verdiği şahıs, cezaevine gönderildi.