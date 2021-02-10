16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın rahatlığı pes dedirtti

KIZINA BIÇAKLA SALDIRIP, SAKİNCE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U'nun sokak ortasında tartıştığı kızı H.U'yu boğazından bıçakladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Oktay U. ile eliyle tekerlekli valiz çeken H.U'nun yan yana kaldırımda yürüdüğü, bir süre sonra Oktay U'nun kızına bıçakla saldırdığı dehşet anları yer aldı. Ardı ardına H.U'ya darbeler indiren Oktay U.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale genç kızı kurtardığı, saldırgan babanın ise olayın ardından sakince uzaklaştığı anlar da kamera tarafından anbean kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR'A SEVK EDİLDİ

Saldırıda ağır yaralanan H.U. ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra yakalanan Oktay U'nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı