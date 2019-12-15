16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu
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16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da 16 yaşında bir kız çocuğu yol kenarında başından ve karnından silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kızın Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi.

15.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:37
16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu

'nın 'ın Sarılar Mahallesi'nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

BAŞINDAN VE KARNINDAN VURULMUŞ

Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı bir kız çocuğu buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Adının R.A. yaşının 16 olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu
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