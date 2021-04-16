16 Nisan 2021 Star Yayın Akışı
16 Nisan 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Güzel Köylü
07:00 Sefirin Kızı
09:40 En Güzel Bölüm
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
Kaynak: InterSinema.com