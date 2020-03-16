16 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 16 Mart 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 00:15 Kırıntılar 01:05 Şampiyon 02:10 Diriliş Ertuğrul 03:40 Beni Böyle Sev 04:20 Küçük Hanımefendi 05:30 İncir Ağacı 05:35 Küçük Hanımefendi 06:30 Yeşil Deniz 07:10 1'de Bugün 07:20 Tutunamayanlar 08:55 Diriliş Ertuğrul 09:30 İyi Fikir 11:30 1'de Bugün 11:40 Kralın Kızı 11:50 Enine Boyuna 13:00 Aileler Yarışıyor 13:15 Ailenin Yeni Üyesi 14:20 1'de Bugün 14:30 Keşif 15:15 İncir Ağacı 17:00 Tozkoparan 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 20:00 Şampiyon Kaynak: InterSinema.com