16 Ağustos MasterChef kim kazandı? MasterChef dün akşam kim kazandı?
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16 Ağustos MasterChef kim kazandı? MasterChef dün akşam kim kazandı?

16 Ağustos MasterChef kim kazandı? MasterChef dün akşam kim kazandı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

MasterChef 2021'de heyecan tüm hızıyla sürerken izleyiciler MasterChef hakkında detayları araştırıyor. Dün yaşanan yarışmadan sonra bugün 16 Ağustos MasterChef kim kazandı ve MasterChef dün akşam kim kazandı gibi konular merak edildi. Peki, 16 Ağustos MasterChef kim kazandı?

16 Ağustos Pazartesi günü MasterChef yeni bölümde heyecan kaldığı yerden devam etti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. İzleyiciler program sonrası 16 Ağustos MasterChef kim kazandı ve MasterChef dün akşam kim kazandı sorularının yanıtlarını merak etti.

16 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

16 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 7 yarışmacı şu şekilde:

• Eren

• Yiğit

• Hüsnü

• Emre

• Mert

• Safanur

• Pelin

Sona kalan iki yarışmacı

• Emre

• Eren

iki yarışmacıdan biri MasterChef Türkiye'ye katılacak 12. yarışmacı olaracak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 12. yarışmacısı oldu.

KAZANAN: EREN

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