15 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı
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15 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı

19.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:15
15 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı

Meksika'da 15 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı.

Meksika'nın Tecamac şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu 15 yaşındaki bir erkekten hamile kaldı. Bebek sekiz aylıkken dünyaya geldi. Belediye başkanı Mariela Gutierrez Escalante, sosyal medyada haberi duyurdu.

Bebekleri dünyaya gelen çift erkeğin babaannesinin yanında yaşayacak. Erkeğin annesi torun sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki anne ilişkilerinden dolayı aileleri tarafından dışlanmadıklarını ve ailelerin kendilerine destek olduğunu söyledi. Belediye başkanı Mariela, yaptığı açıklamada çocuk anneye aylık maaş bağalndığını ve bebeğin tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını söyledi.

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