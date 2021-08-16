15 yaş üstü aşı ne zaman? Aşı yaşı 15'e düştü mü? Aşı yaşı kaça düştü?
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15 yaş üstü aşı ne zaman? Aşı yaşı 15'e düştü mü? Aşı yaşı kaça düştü?

15 yaş üstü aşı ne zaman? Aşı yaşı 15'e düştü mü? Aşı yaşı kaça düştü?
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Son Dakika: Alınan son dakika haberine göre aşı yaşı 15'e düşmüştür. 15 yaş aşı çalışmaları ile ilgili haberleri araştıran vatandaşlarımız 15 yaş üstü aşı ne zaman olacak? diye aratmakta. Peki, 15 yaş üstü aşı ne zaman? 15 yaşında olanlar aşı olacak mı? 18 yaşından küçük olanlar aşı olacak mı? Aşı yaşı 15'e indi mi? Aşı kaç yaşa indi? Kimler aşı olacak?

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre aşı yaşı düştü. Aşı yaşının kaça düştüğünü merak eden vatandaşlarımız aşı yaşa kaç düştü? aşı yaşı 15'e indi mi? diye aratmakta. Peki, 15 yaş üstü aşı ne zaman? 15 yaşında olanlar aşı olacak mı? 18 yaşından küçük olanlar aşı olacak mı? Aşı yaşı 15'e indi mi? Aşı kaç yaşa indi? Kimler aşı olacak? İşte detaylar haberimizde...

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Korona geçiren bireyler için aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar ise 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara ise tercihen 4. hakkı da verildi. Korona geçiren vatandaşlar içinse aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

AŞI YAŞA KAÇA DÜŞTÜ?

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. - PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN?

Tüm 15 yaş üstüne aşı tanımlandı. e-Nabız ve MHRS üzerinde aşı randevusu alınabiliyor.

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