15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu

Merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak

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