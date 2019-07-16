15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu
Merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak
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