: 15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Osman Kavala: Darbenin planlayıcısı olduğum iddiası mantıksızdır

21.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:29

İş insanı Osman Kavala, 18 Şubat'ta yapılan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın yedinci duruşmasında, birlikte yargılandığı dokuz kişiyle birlikte beraat etmesinin ardından 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tekrardan tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından iş insanı Osman Kavala yazılı bir açıklama yaptı. Kavala'nın bugün internet sitesinden yayınlanan açıklamasında "15 Temmuz darbe girişimini planladığım iddiası mantıksızdır" dedi.

Kavala'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları olumlu yönde bir adımdır. Ben, Gezi Davası'ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum.

"MANTIKSIZ BİR SUÇLAMAYLA YENİDEN TUTUKLANDIM"

Ancak maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet'ten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü. Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir. Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum."

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