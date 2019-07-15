15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren anıta gelenler dua etti. Anıtın bulunduğu alanda kalabalık gün boyu artarak devam etti. Anıta çıkan merdivenlerde zaman zaman izdiham yaşandı.

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.