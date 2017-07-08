15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek etkinliklerle ilgili toplantı düzenlendi.



Vali Seddar Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe teşebbüsü gerçekleştirildiğini ve ülkenin işgal edilmek istendiğini belirtti.



"Yapılan darbe teşebbüsü, küresel güçlerin FETÖ terör örgütü aracılığıyla Türkiye'yi bölüp, parçalamak ve aziz milletimizi Ortadoğu'da iç savaş yaşayan ülkelerin durumuna düşürme çabası ve gayretinden başka bir şey değildir." diyen Vali Yavuz, bu ülkenin imkanlarıyla makam ve mevki sahibi olanların, aziz milletine ihanet ettiğini ve uluslararası şebekenin oyuncağı olduklarını aktardı.



Bu darbe teşebbüsünün unutturulmaması, 249 şehidin aziz hatıralarının canlı tutulması, gazilerin incinmemesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmaması için 15 Temmuz'un anlam ve önemine yakışır faaliyetlerle anılması, hafızalarda canlı tutulması önem arz ettiğini vurgulayan Yavuz, darbe girişiminde, aziz milletin göstermiş olduğu bu güçlü iradenin, her daim hafızalarda diri tutulmasının önemli olduğunu söyledi.



Yavuz, Ordu'da yapılacak bütün faaliyetlerin, çalışmaların, işbirliği, istişare ve ortak akıl oluşturmak suretiyle yapılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Hepimiz Ordu için bir ve beraber olacağız. Fikirlerimizi konuşacağız, tartışacağız, eksiklerimizi tamamlayacağız ama birlikte yol alacağız. 'Ben' değil, 'biz' vurgusunu her daim yapacağız ve bu şehri bir adım daha ileriye nasıl taşıyabiliriz tartışmasını yapacağız. Bu vesileyle ilk toplantıyı da 15 Temmuzla ilgili gerçekleştirmiş oluyoruz."



15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Mili Birlik Günü münasebetiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda hazırlanacak il programı dahilinde yapılacağını belirten Vali Yavuz, il programının belirlenmesi için komisyon oluşturulması talimatını verdi.



Programda yer alması gereken etkinlikler için toplantıya katılanların görüş ve önerilerini de alan Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, şehit aileleri ve gazilerin, sivil toplum örgütlerinin yapılacak etkinliklerde aktif olarak yer almalarını istedi.



Vali Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları Ekrem Ballı ve Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Servet Güngör, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, bazı daire müdürleri, meslek odalarının başkanları, şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.