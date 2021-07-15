"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret EdildiVali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ZBEÜ Rektörü Prof.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret EdildiVali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr Mustafa Çufalı ve il protokolü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi. Kabir ziyaretinde Aziz şehitlerimiz için Kur'an tilavetinin ardından dualar edildi. Vali Tutulmaz şehitlerimizin yakınlarının hal ve hatırlarını sordu "ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını veren Kahraman şehitlerimizin siz değerli yakınları için ne yapsak azdır" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:16:31. #1.15#

title