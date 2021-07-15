"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret EdildiVali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ZBEÜ Rektörü Prof.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret EdildiVali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr Mustafa Çufalı ve il protokolü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi. Kabir ziyaretinde Aziz şehitlerimiz için Kur'an tilavetinin ardından dualar edildi. Vali Tutulmaz şehitlerimizin yakınlarının hal ve hatırlarını sordu "ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını veren Kahraman şehitlerimizin siz değerli yakınları için ne yapsak azdır" dedi.

Kaynak: Habermetre