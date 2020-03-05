15 Temmuz'da ilk selayı okuyan İsmail Coşar'ın tabutundaki "Reklam" detayı tepki çekti

05.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:17

15 Temmuz hain darbe girişiminde ilk selayı okuyan isim olan İsmail Coşar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberi sonrası Coşar Hoca, bugün Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinin de katıldığı törende Coşar Hoca'nın tabutunun üzerinde yer alan bir otomobil firmasının web sitesine ait reklam ibaresi objektiflere yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamada bulunan firma yetkilisi "Reklamcının hatası olabilir. Yapılan tamamıyla yanlış, etik değil" ifadesini kullandı.

TÖRENE DEVLETİN ZİRVESİ DE KATILDI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar, son yolculuğuna uğurlandı. Coşar ve eşi için uzun süre görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin yakınlarının yanı sıraTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşar ve eşinin cenazesi, törene katılan protokol üyeleri ile yakınlarının omuzlarında cenaze arabasına taşındı. Çiftin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

TABUTTA DİKKAT ÇEKEN WEB SİTESİ DETAYI

Cenaze töreninde çekilen fotoğraflarda İsmail Coşar'ın naaşının taşındığı tabutta bir otomotiv firmasının web sitesinin yer alması objektiflere yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan o fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

FİRMA YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Haberler.com olarak görüştüğümüz firma yetkilisi "Reklamcının hatası olabilir. Bizim böyle bir reklam yapmaya ihtiyacımız yok. Yapılan tamamıyla yanlış, etik değil" ifadelerini kullandı.

İSMAİL COŞAR KİMDİR?

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı. Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birine, dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Ankara Radyosu'nda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzinlik görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı. Ankara Maltepe Camisi'nde 1974 yılında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı. Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın süre bu camide görev yaptı.

15 TEMMUZ'DA İLK SELAYI O OKUDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi sonrası Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak ilk selayı okuyan Coşar, cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırdı.

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