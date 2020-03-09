15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı
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15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında basılan İstanbul Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünün ev sahibi olan ve darbeciler tarafından derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ali Babacan'ın partisinin kurucu isimlerinden biri oldu.

09.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:03
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı

Eski AK Partili bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki Demokasi ve Atılım Partisi'nin kuruluş dilekçesi bugün resmen İçişleri Bakanlığı'na verildi. Kısaltması "DEVA" olarak belirlenen partinin kurucular kurulu listesi de açıklandı. Listede AK Partili eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, çok dikkat çeken isimler de yer aldı.

MEHMET ŞANVER İSMİ LİSTEDE DİKKAT ÇEKTİ

Kurucular kurulu listesinde en çok göze çarpan isim 15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver oldu. Emekli General Şanver'in ismini kamuoyu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında duymuştu. 15 Temmuz gecesi aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da olduğu pek çok komutan Şanver'in kızının düğününde bir araya gelmişti.

Mehmet Şanver

MEHMET ŞANVER KİMDİR, NERELİDİR?

16 Kasım 1957'de Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1972'de Kuleli Askeri Lisesi'nde askeri öğrenci olarak üniformalı hayatına başladı. 1975'te girdiği Hava Harp Okulu'ndan 1979 yılında teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1980'de Çiğli-İzmir'de jet pilotluğu; 1981 yılında Konya'da Harbe Hazırlık eğitimini tamamladı.

1981-1991 yılları arasında sırasıyla 8. Ana Jet Üs Diyarbakır 181.PARS Filo Komutanlığı'nda ve 4. Ana Jet Üs Mürted/Akıncı-Ankara 141. KURT Filo Komutanlığı'nda görev yaptı. Bu dönemde ikili ve dörtlü kol liderliği, uçuş öğretmenliği, tecrübe-test pilotluğu, standardize ve kıymetlendirme pilotluğu özelliklerini elde etti. 141. KURT Filo personeli olarak 1. Körfez Savaşı'nda lider uçucu olarak görev yaptı.

1991'de girmeye hak kazandığı Hava Harp Akademisi'nden 1993'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle ve dereceyle mezun oldu.

1993-1997 yıllarında 9. Ana Jet Üssü Balıkesir'de sırasıyla 192. KAPLAN Filo kol komutanlığı ve harekât subaylığı ile üs harekat kısım amirliği görevlerini tamamlayarak 1997 yılında 192. KAPLAN Filo Komutanlığı'na atandı.

KAPLAN Filo Komutanlığı döneminde NATO'nun Bosna operasyonu kapsamında İtalya'da intikal halinde olan filo ile Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge hava savunma görevi icrası faaliyetlerinde NATO madalyası ile ödüllendirildi. Yine filo komutanlığı döneminde 192. filo Türkiye'de en başarılı Hava Savunma Filo'su seçildi ve Şanver, Üstün Birlik Yetiştirme ve Eğitim Başarı ödülüne layık görüldü.

1999-2001 yılları arasındaki Ottawa-Kanada Askeri Ataşelik görevini takiben tekrar 9. Üs Balıkesir'e atandı.

Harekât Komutanlığı esnasında yapılan atış yarışmalarında kendisine bağlı filolar olan 191. KOBRA Filo Türkiye birincisi, 192. KAPLAN Filo ise Türkiye ikincisi oldu. 9. Ana Jet Üs-Balıkesir'den Malatya'ya intikal eden birliğin komutanı olarak 2. Körfez Savaşı'na katıldı. Ağustos 2003-2004 döneminde ise 1. Taktik Hava Kuvveti Eskişehir Harekat Başkanlığı görevini ifa etti.

Ağustos 2004 Yüksek Askeri Şûrası sonucunda birinci sıradan tuğgeneralliğe, 2008 ve 2012 yıllarında yine birinci sıradan tümgeneral ve korgeneralliğe terfi etti.

Generallik kariyeri boyunca; Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Plan Program Daire Başkanı, 9. Ana Jet Üs (Balıkesir) Komutanı, 1. Kuvvet (Eskişehir) Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi (Eskişehir) Komutanı, Hava Lojistik Komutanı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yaptı.

Üs komutanlığı esnasında En Başarılı Muharip Birlik Ödülü'nü alarak Eğitim Başarı Ödülü ile taltif edildi. 2015-2016 döneminde ise Muharip Hava Kuvveti komutanı olarak görev yaptı.

15 Temmuz sonrasında erkene alınan ve 28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra toplantısında görev süresi bir yıl uzatılarak İstanbul'a Harp Akademileri komutanı olarak atandı. Bu sonucu kabul etmeyen Korg. Şanver, 1 Ağustos 2016'da istifa ederek 15 yaşında başladığı üniformalı yaşamına 44 yıl sonra 59 yaşında son verdi.

İyi derecede İngilizce bilen Şanver, Sevda Hanım'la evli ve iki çocuk babasıdır.

15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı

Haberin Videosu:

Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı

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