Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı - Haberler
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Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ağıldaki küçükbaşlara gelen kurtları kovalarken 15 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen çoban köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KULU, KONYA (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, ağıldaki küçükbaşlara gelen kurtları kovalarken 15 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen çoban köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam Kulu ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Şerefli Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Coşkun'un küçükbaşlarının bulunduğu ağılın yakınına kurtlar geldi.  Bu sırada çoban köpekleri de kurtları kovalayıp, ağıldan uzaklaştırdı. Kovalama sırasında köpeklerden biri, kar nedeniyle görünmeyen, içinde su bulunmayan 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Bir süre sonra köpeklerden birinin olmadığını fark eden Coşkun, yaptığı aramada kuyuya düştüğünü anladı, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çapı dar olan kuyuya saldıkları halata bağlı aparatla köpeği kuyudan kurtardı. Köpek, sahibine teslim edildi.


Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Kurtları kovalarken 15 metrelik kuyuya düşen çoban köpeği kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Köpek, Kulu, su, Güncel, Haber

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