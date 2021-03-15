15 Mart 2021 Show Yayın Akışı
15 Mart 2021 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İyi Aile Çocuğu
00:15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
01:45 Çukur
02:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:15 Arıza
04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:00 Adını Feriha Koydum
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
10:00 Pazar Sürprizi
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
20:00 Çukur
Kaynak: InterSinema.com