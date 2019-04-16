İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Vatandaştan Pes Dedirten İstek: Beni Kameraya Çekin

Antalya'da gittiği aile sağlık merkezinde kendisine "uyuşturucu" iğne yapılmamasına sinirlenen vatandaş 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatıdan ayaklarını sarkıtıp 'Beni kameraya çekin' diye seslenen şahsı onlarca vatandaş kamera ile görüntüleyip endişeli gözlerle izledi.

DOKTORLAR İĞNE YAPMAYINCA SİNİRLENİP ÇATIYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1081 Sokak'ta meydana geldi. İ.A. (27) isimli adam aile sağlığı merkezinde kendisine iğne yapılmasını istedi. Doktorların olumsuz yanıt vermesine sinirlenen İ.A. bir arka sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıktı.

ÇATIYA ÇIKAN POLİS MEMURU İKNA EDEMEDİ

Şahsın çatıda olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis çatıya çıkıp İ.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Para yardımı ve iğne yapılmasını isteyen İ.A. olay yerine Muratpaşa Kaymakamı'nın gelmesini istedi. Bunun üzerine kaymakam olduğunu söyleyen bir polis memuru çatıya çıkıp, İ.A. ile konuşsa da başarılı olamadı.

AŞAĞI SARKIP "BENİ KAMERAYA ÇEKİN" DİYE SESLENDİ

Arada ayaklarını sarkıtan ve pencerenin panjuru ve çanak anten üzerine basan İ.A. "Beni kameraya çekin" diye seslendi. Şahsın, sarktığı anlarda vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi ve "yapma, atlama" diye seslendi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

3 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Onlarca vatandaşın cep telefonu ile görüntü almaya çalıştığı şahsın şimdiye kadar 14 kez intihara kalkıştığı, çeşitli suçlardan yüzün üstünde kaydının olduğu belirlendi. İ.A. polislerin kendisine yardım edeceklerini söylemesi üzerine yaklaşık 3 saat sonra ikna edilerek indirildi. Sağlık kontrolü yapılan İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA