15 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:05 Spor Artı 01:30 Transfer Gündemi 02:00 Aktüel Futbol 03:30 İleri Üçlü Transfer 04:05 Spor Artı 05:00 Gündem Futbol Transfer 06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:50 Hava Durumu 08:55 Takvim Yaprakları 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 İleri Üçlü Transfer 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 Muhabir Saati 16:00 Avrupa Stüdyosu 16:00 Transfer Günlüğü 17:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Hedef Süper Lig 18:00 Spor Merkezi 20:00 Spor Akşamı 20:00 Aktüel Futbol 21:00 Transfer Gündemi 22:00 Spor Akşamı 23:00 İleri Üçlü Transfer 23:05 Transfer Gündemi Kaynak: InterSinema.com