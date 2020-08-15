15 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
15 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:05 Spor Artı
01:30 Transfer Gündemi
02:00 Aktüel Futbol
03:30 İleri Üçlü Transfer
04:05 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Hava Durumu
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 İleri Üçlü Transfer
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Muhabir Saati
16:00 Avrupa Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
17:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 Aktüel Futbol
21:00 Transfer Gündemi
22:00 Spor Akşamı
23:00 İleri Üçlü Transfer
23:05 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com